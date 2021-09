Chi è

Dalla passione per la danza al successo in tv, dal matrimonio con Enzo Paolo Turchi alla nascita di Maria. Scopriamo qualcosa in più su Carmen Russo, tra le inquiline del GF Vip 6

Nell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, tra i coinquilini della stagione 2021 c’è anche Carmen Russo. I più giovani probabilmente la conoscono per essere una veterana dei reality o una gradita ospite dei salotti televisivi. In realtà, però, la “Vippona” del programma, oggi 61enne, ha alle spalle una storia personale e una carriera lunga e ricca di soddisfazioni.

Carmen Russo: dagli esordi all’incontro con il marito

Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova il 3 ottobre 1959.

Sin da piccola coltiva la sua passione per la danza e madre natura le ha regalato un corpo atletico e prosperoso. Nel suo passato la carriera di modella, con la partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza, compreso Miss Italia. Le sue foto sono state pubblicate anche sulle riviste Playboy Italia e Playmen.

Intorno alla metà degli anni ’70 sbarca nel mondo del cinema e, sul finire della stessa decade, ottiene molta fama grazie alla cosiddetta commedia sexy all’italiana, un genere di pellicola – a cavallo tra il comico e l’erotico – molto in voga all’epoca.

Parallelamente continua a lavorare anche in teatro, luogo nel quale avrà modo di conoscere il suo futuro marito.

Sempre sulla cresta dell’onda, Carmen Russo saprà cogliere opportunità lavorative anche nelle nascenti tv private e, proprio grazie alla partecipazione nel cast della prima stagione del programma cult Drive In, approfondirà la conoscenza con il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi.

Cupido scocca la sua freccia e i due si sposano il 25 giugno 1987. Da allora diventano inseparabili, riuscendo a condividere carriera e vita privata. Una storia d’amore che continua ancora oggi e che ne fa una delle coppie più longeve dello spettacolo.

Una veterana dei reality show

Carmen Russo ha saputo cavalcare l’onda del successo con maestria, riuscendo a mantenere un posto di rilievo nella tv dagli anni ’70 ad oggi. Con spirito pionieristico, nel 2003 partecipa alla 1ª edizione del reality L’isola dei Famosi, bissando l’esperienza di naufraga anche nel 2012.

Nel 2017 è compagna di viaggio di chef Rubio nel docu-reality Il ricco e il povero e, nell’ottobre dello stesso anno è concorrente del Grande Fratello Vip. In compagnia del marito è tra i concorrenti della Celebrity Edition di Bake Off – dolci in forno e infine, nell’autunno del 2020, partecipa a Tale e Quale Show.

I progetti paralleli di Carmen Russo

Oltre all’intensa attività nella tv italiana, nel corso della sua lunga carriera Carmen Russo ha più volte fatto incursioni nelle reti spagnole del gruppo Mediaset. Si è anche dilettata nel canto, ottenendo un discreto successo con una serie di singoli pubblicati a partire dai primi anni ’80.

Inoltre, insieme al sempre presente compagno di vita Enzo Paolo Turchi, dal 2003 insegna danza presso la scuola di danza da loro fondata a Fuorigrotta, un quartiere di Napoli.

Tra gli studenti, annovera anche un insospettabile Ciro Priello dei The Jackal, intento allo studio della danza prima di scoprire il proprio talento per la comicità. La poliedrica showgirl, attrice, cantante e ballerina ha all’attivo anche 2 libri, che raccontano la sua carriera, la sua vita privata e la sua lunga battaglia per la maternità.

Carmen Russo: la vita privata e la figlia Maria

La vita privata di Carmen Russo è caratterizzata dal grande amore che la unisce ad Enzo Paolo Turchi. La coppia, solida e affiatata, è stata però fortemente criticata quando, nel 2012, ha annunciato la gravidanza che gli avrebbe portato Maria, la loro prima e unica figlia, nata il 14 febbraio del 2013, lei 53enne e lui 62enne.

In realtà, come chiariranno nel corso di diverse interviste nei principali programmi televisivi dedicati a gossip ed attualità, Carmen Russo e suo marito stavano cercando di avere un figlio da diversi anni ed è diventata mamma grazie alla fecondazione assistita.

Negli ultimi anni, da quando la pandemia di Covid-19 ha cambiato la vita di tutti noi, la coppia è tornata alla ribalta per aver raccontato la propria singolare quarantena, un isolamento rigoroso e privo di qualsiasi contatto fisico, compresi i baci.

Carmen Russo al Grande Fratello Vip 2021

La partecipazione di Carmen Russo al GF Vip è stata tre le grandi attese dopo l’annuncio della sua partecipazione ed è stata accolta con entusiasmo dai fan. Dal 13 settembre 2021 l’esordio della sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia, insieme a tanti altri concorrenti vip in corsa per il primo posto. Al di là della famosa “porta rossa” del reality show, ad attenderla l’amato e inseparabile marito Enzo Paolo Turchi, la figlia Maria e Macchia.