Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 17 settembre: nuova conoscenza per Armando Incarnato

Uomini e Donne

Anche per la stagione 2021/2022, Uomini e Donne presenta ai telespettatori un format misto, che mette insieme i protagonisti del trono over e quelli del trono classico.

Per il trono dei più giovani sono stati scelti quattro nuovi tronisti, due donne e due uomini. I ragazzi sono Matteo Fioravanti e Joele Milan. Quest’ultimo è già stato protagonista di una polemica per una presunta menzogna. Per le ragazze vestono il ruolo di troniste quest’anno: Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte, prima protagonista del trono classico ad aver seguito un percorso di transizione del sesso.

Nel parterre del trono over si trovano varie facce conosciute.

Dopo le nuove frequentazioni di Ida Platano, adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dal Vicolo delle News, sarà Armando Incarnato a intraprendere una nuova conoscenza amorosa.

Anticipazioni Uomini e Donne 17 settembre: Armando Incarnato protagonista

Ida Platano è tornata nel parterre di Uomini e Donne e, fin dalle prime puntate, ha deciso di frequentare due uomini. Anche Armando Incarnato, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 17 settembre, ha cominciato una nuova conoscenza.

Il Cavaliere partenopeo, infatti, sembra stia frequentando una bella ragazza di cui si dichiara essere piuttosto coinvolto. Si potrebbe trattare di Marika, new entry del parterre femminile, subito notata in puntata dal Cavaliere napoletano. La Dama aveva già dichiarato di apprezzare Armando Incarnato fisicamente, ma di non essere sicura di potersi fidare di lui, visti i trascorsi burrascosi.

Anticipazioni Uomini e Donne, oltre Armando Incarnato, il trono classico

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 17 settembre, oltre ad Armando Incarnato, verranno dati degli aggiornamenti sul trono classico.

Le prime esterne sono state fatte e Andrea Nicole ha già commentato in puntata la sua. Toccherà adesso a Roberta, che ha approfondito la conoscenza con ragazzo romano, pugile e chef. Anche Matteo racconterà l’uscita con una corteggiatrice napoletana.