Chi è Miriana Trevisan: la showgirl di Non è la Rai ed ex moglie di Pago concorrente al GF Vip

Chi è

In vista dell'ingresso al GF Vip, scopriamo qualcosa in più sulla carriera e la vita privata di Miriana Trevisan, ex volto di Non è la Rai

Tra gli inquilini dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip ci sarà anche lei, Miriana Trevisan. La splendida 48enne, che iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo con Non è la Rai nel 1991, dopo anni di lontananza dalle telecamere, è pronta ad iniziare una nuova avventura nella casa più spiata d’Italia. Ma tra carriera e vita privata, quanto ne sappiamo della showgirl partenopea?

La carriera in tv di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan nasce Napoli il 7 novembre 1972.

La sua carriera in tv inizia presto quando, a soli 19 anni, prende parte al cast della 1ª edizione del programma cult di Boncompagni Non è la Rai. Ne farà parte per 3 stagioni, diventando un’icona del programma. In occasione dei 30 anni dalla prima puntata, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha da poco raccontato: “Agli inizi arrivavo agli studi in autobus, poi quando hanno iniziato a riconoscermi ho comprato un motorino. Sotto casa mia stazionavano 30 persone al giorno, la sera stavo fino a mezzanotte a fare gli autografi.” Lo show Mediaset le permise di entrare nell’Olimpo dei Vip e di farsi notare da giganti del varietà come Mike Bongiorno, Corrato e Raimondo Vianello.

Gli anni ’90 furono per lei un’escalation di successi. Partecipa al programma di Canale 5 Bulli e pupe, riveste il ruolo di velina mora a Striscia la notizia. Affianca Corrado nella conduzione de La Corrida, il Gabibbo in Estatissima Sprint, Vianello in Pressing e Mike Bongiorno per ben 5 stagioni de La ruota della fortuna.

Nel corso degli anni ’00 si orienta verso la recitazione. Partecipa alla serie tv Carabinieri e alla pellicola La nipote di Barbablù per poi approdare al teatro nel 2004 con Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Nel 2013 esordisce come scrittrice, dapprima pubblicando un libro di favole per bambini, successivamente con il romanzo La donna bonsai.

Ad eccezione della partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2007, sparisce dai radar televisivi. Negli ultimi anni infatti si è limitata a partecipare come ospite e opinionista ma non ha più avuto ruoli di rilievo in alcun programma.

La vita privata di Miriana Tevisan

La vita privata di Miriana Trevisan si intreccia con quella del cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, nel 2002. I 2 si conoscono in Sardegna e nel 2003 si sposano.

Forse proprio a causa della ‘fretta’ di convolare a nozze, la coppia va in crisi già dopo un anno e mezzo e si separa.

Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi però Miriana cerca nuovamente Pago e tenta una riconciliazione. Un avvicinamento ben riuscito, considerando che nel 2009 nasce Nicola, il loro 1º figlio. L’idillio finisce però definitivamente nel 2013.

Da allora Pago ha intrapreso una storia travagliata con l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu con la quale partecipò anche a Temptation Island Vip nel 2019. Miriana Trevisan invece è stata legata a Giulio Cavalli, regista e attore di teatro per 7 anni.

Ora, in occasione del suo video di presentazione in vista dell’ingresso al GF Vip, la showgirl ha fatto sapere: “In questo momento frequento una persona però è una storia che è rimandata a dopo perché è troppo poco tempo e poi vi racconterò…”

Niente da fare dunque (salvo colpi di scena) per tutti coloro che avevano visto nelle commoventi dichiarazioni al GF Vip 2020 e nei racconti del bellissimo rapporto di stima reciproca un ritorno di fiamma tra i 2 ex coniugi. Del resto Miriana e Pago condividono la gestione e l’amore per il figlio Nicola che, in qualche modo, li terrà sempre uniti.

GF Vip: una nuova occasione per Miriana Trevisan

Come riportato in un intervista a Tv Sorrisi e canzoni, Miriana Trevisan parteciperà all’edizione 2021 del Grande Fratello Vip perché, racconta: “Sento di poter mostrare al pubblico anche la mia vita privata e per la popolarità.” Consapevole della notorietà che può portare un programma così seguito prosegue “(dopo la fine del programma [NdR]) Spero in una bella conduzione.”

Un desiderio legittimo per la showgirl ma che è stato fortemente messo in dubbio da un noto giornalista. Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha tuonato, riferendosi proprio alla Trevisan: “Dubito che il GF Vip possa rilanciare chi è uscito di scena dalla tv.”