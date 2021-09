Oroscopo Paolo Fox domani 27 settembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre: Ariete

Carissimi Ariete, un lunedì leggermente faticoso sembra attendervi all’orizzonte, state attenti.

Dovrete, infatti, far fronte a numerosissimi impegni, che a lungo andare, accumulandosi, potrebbero farvi perdere le staffe. Siate anche pazienti con la vostra dolce metà, la distanza tra voi sembra accentuarsi di giorno in giorno, ma potreste anche riuscire a risolvere il problema, con un buon dialogo tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre: Leone

Questo lunedì per voi amici del Leone sembra essere all’insegna di un generale rafforzamento dei vostri vari legami, che siano amicali, amorosi o lavorativi!

Dal dialogo con qualche estraneo, o con un amico, potreste riuscire a ricavarne una buona intuizione che vi permetterà di andare avanti con sicurezza sul posto di lavoro. Anche in famiglia tutto sembra ottimo, ma voi single state attenti a cosa fate.

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre: Sagittario

In questa giornata di lunedì, amici nati sotto il Sagittario, non dovrebbero mancarvi delle ottime opportunità per brillare, o per ottenere qualsiasi cosa abbiate sempre desiderato! Tuttavia, nel frattempo sarete anche piuttosto nervosi e indisposti verso gli estranei o verso chi in realtà vuole solo aiutarvi. Occhio anche ai soldi, economicamente il periodo non è così tanto florido.