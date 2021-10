Oroscopo Paolo Fox domani 2 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 2 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per Ariete, Leone e Sagittario

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre: Ariete

Cari Ariete, occhio all’amore in questa giornata di sabato perché sarà importante che non diate nulla per scontato.

Gli impegni lavorativi non devono essere una scusa per ignorare la dolce metà, o il resto delle vostre sfere, tenetelo sempre a mente. Cercate di lavorare sull’armonia con il partner o presto perderete tutto. Ignorate il lavoro e dedicatevi ai vostri affetti, non riempitevi la testa di problemi.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre: Leone

Se nell’ultimo periodo foste stati colpiti da un qualche litigio, con un famigliare o con un amico, ora è arrivato il momento di prendere in mano la situazione e risolverla, amici nati sotto il segno del Leone! Pensate al futuro, non fossilizzatevi sul passato negativo, soprattutto per la sfera amorosa dove finalmente potrete tornare ad esprimervi al meglio! Tenete a bada la vostra vena critica sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre: Sagittario

Dopo questa settimana, fatta di alti e bassi, carissimi amici del Sagittario, sembra essere arrivato il momento di riprendere un po’ quota! Le energie sono parecchie, ma il vostro umore poco sereno. Fate affidamento sulla vostra dolce metà, sapete che bastano poche sue parole e un abbraccio per migliorarvi la giornata! Se è un chiarimento amoroso che vi serve, allora semplicemente parlatene!