Oroscopo Paolo Fox domani 2 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre: Toro

Occhio, amici del Toro, alla giornata che vi attende sabato perché sembrate poter essere veramente molto confusi ed agitati.

Cercate di fare il possibile per evitare le discussioni con il partner, ma anche con gli amici, siete delle teste calde e dovete imperare a controllarvi, le cose non andranno sempre bene. Il lavoro potrebbe procedere tranquillamente, ma anche qui sarete parecchio distratti.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre: Vergine

A livello emotivo, cari Vergine, in questo periodo vi sentite decisamente spompati, qualcosa nella vostra relazione stabile non sembra proprio andare per il verso giusto.

Cercate di affrontare il problema, senza farvelo scivolare di nuovo addosso, e richiedete delle soluzioni immediate, se la colpa fosse del partner, o prendetevi le vostre responsabilità se foste voi il punto. Tranquillo il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre: Capricorno

Una giornata veramente energica e attiva sembra attendervi in questo sabato, amici nati sotto il Capricorno! La sfera sentimentale, però, procede ancora a rilento, mettendovi in un paio di situazioni veramente scomode e che non vorreste affrontare, ma dovete farlo. Un chiarimento o una delucidazione sembrano importanti per voi, forse anche da parte di un collega o di un amico.