Oroscopo Sagittario domani 2 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, ottima la giornata che si aprirà davanti a voi in questo sabato, gratificata da alcune buonissime opportunità lavorative! Che sia un guadagno, un nuovo progetto, un accordo o una qualsiasi miglioria, poco importa, cercate di andargli incontro! Venere è ancora fastidiosa per la sfera amorosa, con il costante rischio che qualcosa detto in passato torni ad infastidirvi, causandovi problemi.

Oroscopo Sagittario, 2 ottobre: amore

Occhio, dunque, ancora una volta alla vostra sfera amorosa di sabato perché quelle bugie dette in passato che non sono ancora tornate a galla, prima o poi torneranno ad infastidirvi.

Forse potrebbe essere meglio confessare tutto alla vostra dolce metà, meglio che farlo uscire da solo e mettervi in pessime condizioni future. Amici single del Sagittario, voi evitate ancora una volta di cercare l’amore eterno.

Oroscopo Sagittario, 2 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa, cari Sagittario, le opportunità che vi attendono sembrano poter svoltare completamente il vostro umore compromesso dalle questioni amorose!

Andate a lavorare con tutta la sicurezza che vi appartiene, le idee che potrebbero illuminarvi sembrano essere ottime, sfruttatele! Non aspettatevi, però, nessun particolare successo.

Oroscopo Sagittario, 2 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, potrebbe avere qualcosa in serbo per voi in questo sabato, carissimi nati sotto il segno del Sagittario! Forse vi aiuterà ancora una volta ad evitare quei litigi con il partner, ma non fateci troppo affidamento.