Oroscopo Scorpione domani 2 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 2 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Ancora una Luna pessima nei vostri piani astrali di questa giornata di sabato, amici dello Scorpione, cercate di stare attenti. Occhio soprattutto alle persone che costellano la vostra vita, alcune sembrano essere veramente inaffidabili, volendovi tirare un qualche tiro mancino.

Venere è buona, quindi l’amore dovrebbe scorrere in maniera piuttosto liscia e serena, ma il lavoro porta solo preoccupazioni.

Oroscopo Scorpione, 2 ottobre: amore

Dal punto di vista amoroso tutto sembra scorrere in maniera tranquilla, con una Venere positiva che vi garantisce serenità e stabilità, soprattutto nel caso siate stabilmente impegnati da tempo!

Anche voi single dello Scorpione godete di alcune fantastiche opportunità, seppur dovrete impegnarvi abbastanza per ottenere qualcosa. Il desiderio di innamorarvi è veramente alle stelle, andate avanti con sicurezza!

Oroscopo Scorpione, 2 ottobre: lavoro

Lavorativamente parlando, invece, la giornata che sta per aprirsi al vostro cospetto in questo sabato non sembra essere affatto buona, cari Scorpione.

Nulla di troppo grave dovrebbe capitare, non preoccupatevi, ma la vostra mente poco lucida e la scarsa voglia di lavorare potrebbero diventare fastidiose. Se vi fosse possibile sceglierlo autonomamente, allora state a casa e fate qualcosa di divertente!

Oroscopo Scorpione, 2 ottobre: fortuna

Nulla, infine, da parte della fortuna in questa giornata di sabato leggermente fastidiosa, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione. Non pensateci, state piuttosto attenti a quello che vi succede intorno.