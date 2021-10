Oroscopo Vergine domani 2 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

La Luna non sembra veramente essere per nulla buona nei vostri piani astrali, cari Vergine, state attenti a questa giornata di sabato. Piccole difficoltà ed ostacoli sembrano essere all’ordine del giorno, cercate di stare attenti a cosa succede. Nel frattempo, vi attendono anche degli ottimi guadagni, pur non essendo così tanto alti.

L’amore è tranquillo, ma voi single dovete essere ancora pazienti.

Oroscopo Vergine, 2 ottobre: amore

Buono, dunque, l’amore per voi che da tempo siete stabilmente impegnati, in una generale tranquillità che vi fa stare piuttosto bene! Non aspettatevi chissà quale nuova possibilità o opportunità, ma godetevi le cose quando vanno bene, senza volere sempre di più!

Amici single della Vergine, purtroppo Venere ce l’ha con voi e per ora sembra volervi tenere lontani dall’amore.

Oroscopo Vergine, 2 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa, dovreste stare attenti a non farvi schiacciare da quelle difficoltà che dovrebbero capitarvi in giornata. La Luna riempie la vostra strada verso il successo di ostacoli decisamente fastidiosi, quindi per ora forse è meglio non seguirla.

Fate le cose che vi mettono a vostro agio, oltre a ciò che è fondamentale, e la giornata scorrerà liscia!

Oroscopo Vergine, 2 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di sabato non sembra assolutamente essere dalla vostra parte, carissimi nati sotto il segno della Vergine. Nulla di grave, quando la Luna sarà dalla vostra parte, forsi vi interesserà anche un po’ di fortuna!