Lulù Selassié in lacrime al GF Vip per un segreto di Sophie Codegoni: “Sono rimasta davvero senza parole”

Grande Fratello

Nuovi problemi per una delle principesse Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip 6: un segreto non condiviso dell’ex volto di Uomini e Donne Sophie Codegoni ha fatto scoppiare in lacrime Lulù, che si è poi sfogata con altri coinquilini e le due sorelle. Il pubblico del web però sembra non poterne più dei suoi atteggiamenti.

Lulù Selassié esclusa dal gruppo: la principessa scoppia in lacrime

Lulù Selassié sempre più protagonista del GF Vip. In questo primo mese di trasmissione, la principessa è stata al centro non solo di una delle prime love story di quest’anno, quella con Manuel Bortuzzo, ma lei e le sorelle sono finite sotto i riflettori anche per la questione dell’arresto del padre e le loro presunte vere origini.

Ora però a portare alle lacrime Lulù è proprio la situazione opposta: la gieffina si è lamentata di sentirsi esclusa da una parte dei concorrenti. Il contesto porta ad una confessione che Sophie Codegoni ha fatto ad alcune donne della Casa, tra cui Raffaella Fico e Katia Ricciarelli.

L’ex di Mario Balotelli, parlando con Lulù, stava per rivelarle questo segreto quando è intervenuta la Ricciarelli per bloccarla: per la soprano infatti quel segreto doveva essere la stessa Codegoni a rivelarlo alle tre sorelle Selassié, qualora volesse farlo.

In disparte in giardino, la spasimante di Manuel Bortuzzo si è sfogata con le sorelle e altri concorrenti, finendo per piangere e versare lacrime.

GF Vip, Lulù Selassié esclusa al segreto di Sophie: il suo sfogo

Parlando con Clarissa, Lulù si è sfogata così: “Io mi sento esclusa, sono sincera. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa?

Sono rimasta davvero senza parole“. Dal suo racconto, emerge che la Fico le abbia prima detto “Te l’ha detto Sophie?” e quando lei ha risposto “No, cosa?” l’ex di Balotelli e attuale fidanzata di Piero Neri ha replicato “Niente, niente, parla a bassa voce“. Un atteggiamento che ha fatto sentire messa da parte la principessa: “Perché una che c’ha 80 anni deve sapere tutto e io che sono una ragazzina della loro età e faccio parte del gruppo non devo sapere nulla. Come se io fossi un’estranea. Perché se c’è una cosa non viene detta pure a noi?”.

Da lei sono arrivati poi anche Manila Nazzaro e Carmen Russo, che hanno provato a consolarla. Su tutti però è stata ancora Clarissa a consolare la sorella: “Nelle nostre anime abbiamo già troppo dolore, siamo venuti qua sapendo le persone che avremmo trovato e il loro percorso“. Lulù è anche alle prese con l’allontanamento di Manuel, che per Clarissa “è una bravissima persona e un bravo ragazzo, purtroppo, in questo contesto, non ti sta dando ciò di cui tu hai bisogno. Lui non sa quello che tu hai subìto, e quando la gente non sa, non sa come comportarsi“. Segreto per segreto, le dinamiche al GF Vip iniziano a prendere una forma ben definita.

Lulù Selassié, il web si scatena: la principessa accusata di ipocrisia

L’atteggiamento di Lulù Selassié non è andato giù ad alcuni appassionati del GF Vip. Da Twitter sono infatti moltissimi i commenti che fanno notare come la principessa sia stata ipocrita: pochi minuti dopo essere scoppiare in lacrime, ha infatti parlato con le sorelle Clarissa e Jessica di Soleil Sorge, finita al centro di una bufera per una frase percepita come razzista e che ha scatenato una rivolta nei confronti di Alfonso Signorini. “Lulú che dice: ‘non vogliono essere esclusa’ e subito dopo: ‘tutti stanno a parlare con quella (riferito a Soleil) dopo quello che ha fatto ieri’ Ma lo capite che ragionamenti?” è uno dei commenti.

“Che schifo, però mi raccomando non prendiamo provvedimenti” ribatte un altro.