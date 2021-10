John Rambo: la trama del film con Sylvester Stallone torna in onda questa sera su Italia1

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di venerdì 8 ottobre 2021 è il film che prosegue la saga dedicata all’ex berretto verde più famoso del cinema, con la messi in onda del quarto capitolo della saga iniziata negli anni 80 e dedicata all’iconico personaggio di Rambo. Il film dal titolo John Rambo va in onda su Italia1 alle ore 21:20 circa e vedrà Sylvester Stallone ancora una volta nei panni del protagonista e per la prima volta in quelli del regista. La trama ed il cast della pellicola.

John Rambo: il cast del film in onda su Italia1

Il film John Rambo è una pellicola di genere action del 2008 che torna in onda in televisione nella prima serata di venerdì 8 ottobre e costituisce il quarto capitolo della saga dedicata al veterano di guerra più amato del cinema.

In questo capitolo vedremo Rambo alle prese con le vicende successive al suo ritiro in Thailandia. Il personaggio è interpretato come sempre dall’attore Sylvester Stallone che in questa occasione si cimenta per la prima volta anche con la regia del franchise passando dall’altra parte della cinepresa.

Per sua stessa intenzione il film è dedicato all’amico Richard Renna, l’attore compagno delle prime 3 avventure di Rambo quando interpretava il colonnello Samuel Trautman, e scomparso qualche anno prima dell’uscita della pellicola.

Tutti i film di Rambo:

John Rambo: la trama della pellicola con Stallone

Rambo si è ormai messo alle spalle le ultime avventure e cerca pace nel suo ritiro in Tailandia. Suo malgrado si ritrova in mezzo ad una lunga guerra tra due gruppi rivali al confine con la Birmania, finendo con il farsi coinvolgere dal racconto di alcuni missionari che vogliono bloccare la lunga e sanguinosa guerra che sta distruggendo il loro popolo.

Il combattente prenderà così a cuore la questione e si schiererà dalla parte dei missionari e di conseguenza dei civili che fanno i conti con una povertà dilagante. Così Rambo aiuta i poveri malcapitati presi di mira nel loro villaggio e conduce un conflitto che lo vedrà combattuto tra la voglia di fare giustizia per i tanti civili che stanno soffrendo in quella terra e la voglia di non imbattersi più nella lotta e nelle sofferenze che solo la guerra può dare.