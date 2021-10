Oroscopo Capricorno domani 9 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 9 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Capricorno

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Mercurio e Marte sono veramente fastidiosi per voi carissimi Capricorno in questa giornata di sabato, segnata dunque da una notevole sensazione di stress e tensione. Un certo disagio caratterizzerà il vostro procedere pressoché in ogni campo, causandovi quindi anche delle notevoli difficoltà nel muovervi.

Evitate i litigi, soprattutto sul lavoro, ed occhio alle bugie dette al partner in passato.

Oroscopo Capricorno, 9 ottobre: amore

State attenti, cari Capricorno impegnati, a cosa potrebbe capitare in questa giornata di sabato. Sembra, infatti, che delle bugie dette da voi, o subite, in passato tornino in qualche modo a galla, sconvolgendo il vostro procedere amoroso.

Cercate solo di mantenere la calma, scegliendo la via diplomatica sopra a quella nervosa, anche e soprattutto nel caso in cui siate dal lato della ragione.

Oroscopo Capricorno, 9 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro dovrete porre delle attenzioni più o meno simili nel non farvi trascinare dall’inutile nervosissimo, che causerà altri, e più marcati, problemi da affrontare.

Litigare con un collega o, peggio ancora, con un superiore non farà convincere nessuno della vostra posizione, meglio esprimersi con la giusta calma ed ascoltare cos’hanno gli altri da dire!

Oroscopo Capricorno, 9 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra poter essere così tanto presente nella vostra giornata di sabato, e tutti i vari possibili problemi ne sono la dimostrazione, carissimi nati sotto il segno del Capricorno. Non vale la pena preoccuparsene, però!