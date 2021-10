Oroscopo Paolo Fox domani 9 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 9 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 9 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre: Toro

Amici del Toro, nel corso di questo sabato sembrate sentirvi particolarmente frastornati e confusi, a causa soprattutto delle ultime faticose giornate che avete attraversato.

Un piccolo problema alla salute vi attende in giornata, occhio a non scoprirvi troppo. Se qualcosa non vi piacesse o soddisfacesse, fatevelo scivolare addosso, le soluzioni sembrano essere lontane ora come ora.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre: Vergine

Carissimi nati sotto il segno della Vergine, in questa giornata di sabato sembrate dover affrontare un delicato problema che richiederà delle soluzioni rapide e precise. Non rimandate a domani quello che potreste fare adesso, tanto sempre a voi toccherà affrontarlo, meglio togliersi il dente finché non è troppo tardi. Confusione e difficoltà, però, caratterizzano anche la sfera lavorativa, occhio.

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre: Capricorno

Attivi e reattivi, cari Capricorno, in questo bel sabato sembrate poter ottenere delle grandi soddisfazioni, lasciandovi alle spalle preoccupazioni e disagi dell’ultimo periodo! Le responsabilità che vi siete affibbiati, però, potrebbero essere troppe, cercate di decidere cosa seguire e cosa delegare a qualcuno di cui vi fidate! L’amore è ottimo, ma anche privo di grandi novità.