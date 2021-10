Oroscopo Acquario domani 11 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 11 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari amici dell’Acquario, il vostro lunedì sembra volervi regalare delle ottime possibilità amorose, soprattutto grazie alla buona Venere positiva! Tuttavia, al contempo il Sole e Marte sembrano essere piuttosto negativi, riducendo passionalità e sensualità, occhio quindi nel caso siate single e vogliate cercare un’avventura.

Occhio anche a Mercurio che assumerà una brutta posizione per voi, rendendovi la giornata lavorativa abbastanza travagliata.

Oroscopo Acquario, 11 ottobre: amore

L’amore, insomma, sembra attraversare un momento fatto di tensioni opposte per voi, amici dell’Acquario. Da una parte, infatti, Venere sembra volervi aiutare a rafforzare il legame con la vostra dolce metà, mentre dall’altra il Sole e Marte, riducendo la passionalità, potrebbero causare un paio di incomprensioni o fastidi.

Voi single, inoltre, sembrate poter conoscere qualcuno, ma solo se cercate l’amore eterno e non un’avventura!

Oroscopo Acquario, 11 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, qualcosa nel corso di questo lunedì potrebbe assumente delle pieghe veramente poco serene.

Nulla di troppo grave, non preoccupatevi, ma l’opposizione di Mercurio rende il vostro procedere incerto, insicuro e tentennante. La vostra attenzione sembra essere poca e qualche marcato ritardo sembra potervi infastidire ulteriormente. Cercate di tenere duro.

Oroscopo Acquario, 11 ottobre: fortuna

Infine, amici dell’Acquario, in questo contesto non esattamente positivo non sembrate proprio poter contare su alcuna possibilità fortunata. Magari evitate gli investimenti che forse economicamente dovete recuperare da qualche spesa dell’ultimo periodo.