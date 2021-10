Oroscopo Paolo Fox domani 12 ottobre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre: Cancro

Tra questo martedì e mercoledì, cari Cancro, sembra che sia necessario fronteggiare l’opposizione della Luna che causa una notevole sensazione di disagio e malessere.

Non riuscirete a sentirvi a vostro agio in pressoché nessuna delle vostre varie sfere odierne, magari una buona idea potrebbe essere ritagliarvi una giornata solo per voi, nella quale pensare, riflettere e capire come muovervi.

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre: Scorpione

Amici dello Scorpione, a partire da questa giornata di martedì, grazie alla fantastica Luna di cui godete, sembrate poter contare su delle fantastiche, rinnovate ed accentuate, energie! Cercate di sfruttarle soprattutto sul posto di lavoro, dove potreste ottenere grandi risultati, ma forse solo verso la fine del mese. Cercate di recuperare terreno in amore, i presupposti sembrano esserci tutti!

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre: Pesci

Carissimi nati sotto il segno dei Pesci, siete reduci da due giornate decisamente pesanti e faticose che vi hanno messo alla prova in parecchi momenti. Ora pensate a recuperare, soprattutto se ci teneste alla vostra relazione stabile, ma forse potreste dover voltare pagina. Venere, infatti, vi spinge a cambiare tutte quelle cose che non vanno bene nella vostra vita, ascoltatela.