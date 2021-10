Caso Dora Lagreca, i messaggi all’amica sulla relazione con il fidanzato prima di morire: “Usa brutte parole”

Cronaca Italia

Dora Lagreca aveva mandato dei messaggi a un’amica parlando della crisi di coppia con il fidanzato poco prima di morire. Questa è la novità emersa nelle ultime ore a proposito del giallo di Potenza. La 30enne ha perso la vita nella notte fra venerdì e sabato, precipitando dal balcone dell’alloggio del suo fidanzato. Quest’ultimo è indagato con l’accusa di istigazione al suicidio.

Caso Dora Lagreca, i messaggi all’amica sulla fine del rapporto con il fidanzato

A Potenza è giallo sulla morte di Dora Lagreca, deceduta in seguito alla caduta dal balcone della casa del suo fidanzato.

Negli ultimi giorni gli inquirenti hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti e hanno iscritto Antonio Capasso nel registro degli indagati, con l’accusa di istigazione al suicidio. In attesa dei risultati dell’autopsia sul suo corpo, è emerso che Dora era nuda quando è precipitata. Stando al racconto del legale di Capasso inoltre lei e il fidanzato sarebbero stati impegnati in un’accesa lite negli istanti immediatamente precedenti alla sua morte.

Alcune amiche di Dora hanno rotto il silenzio su di lei nelle ultime ore.

Ieri, a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha fatto ascoltare ai telespettatori alcuni messaggi audio inviati dalla 30enne a un’amica parlando proprio della sua relazione con Capasso. “Mi sono lasciata pure io…” dichiarava Dora qualche tempo fa. “È già da lunedì che ormai non ci parliamo più” aggiungeva rendendo nota la sua situazione.

“Troppe cose sono successe…ha sbagliato, quindi niente“ spiegava ancora all’amica. “È lungo il fatto! Potevo spiegare un pochino di più” si sente ancora nell’audio. “Ha sbagliato…ma ha sbagliato pure a parlare, capito?

Usa brutte parole queste cose qua!” il suo racconto.

Dora Lagreca e Antonio Capasso avrebbero avuta una “relazione turbolenta”: il racconto delle amiche

Le amiche di Dora Lagreca hanno parlato della sua relazione con Antonio Capasso ai microfoni di Storie Italiane. Dalle loro testimonianze emergono i dettagli di un rapporto turbolento, fatto di continui tira e molla. “Litigavano pesantemente, capitava spesso“ ha ammesso una di loro. “Era molto geloso diciamo possessivo” ha aggiunto riferendosi a lui e sottolineando che “non si fidava di lei”. “Attualmente vivevano separatamente proprio per vedere se andava avanti questa relazione” ha rivelato un’altra amica, che non vuole rassegnarsi all’ipotesi di suicidio.

“Lei aveva una voglia di vivere incredibile” ha infatti dichiarato. “A mezzanotte e mezza lei mi manda un video in cui si diverte e due ore dopo si suicida? Non mi torna proprio come cosa” ha concluso.