Oroscopo Paolo Fox domani 19 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre: Ariete

Carissimi nati sotto il segno dell’Ariete, il vostro martedì sembra essere una sorta di momento di passaggio e di inizi!

Nuovi progetti inizieranno ad aprirsi, ma dovrete attendere almeno fino a gennaio per vederli realizzati ed ottenerne le gratificazioni! Cercate, in questi giorni, di rattoppare tutte quelle situazioni, anche amorose, che sono rimaste aperte e fastidiose in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre: Leone

Occhio, cari amici del Leone, perché nel corso di questo martedì sembra che il vostro atteggiamento risoluto e combattivo possa infastidire qualcuno nella vostra cerchia stretta. Soprattutto con il partner è importante che impariate anche a farvi vedere indifesi e in difficoltà, quando capita, magari chiedendo un aiuto! Sul lavoro i cambiamenti e le novità non sembrano mancare!

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre: Sagittario

Questa giornata di martedì, amici del Sagittario, sembra essere gratificata dalla presenza della Luna e di Venere, almeno secondo la lettura degli astri di Paolo Fox! Le energie sono tante, e se aveste in ballo qualche progetto allora cercate di dedicarvici per portarlo avanti! Per voi che siete in coppia questo è un ottimo periodo per recuperare un po’ di quell’intesa che ultimamente è venuta meno!