Oroscopo Paolo Fox domani 24 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre: Gemelli

Carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, la vostra giornata di domenica sembra volervi regalare una fantastica posizione della Luna!

Il dialogo, in generale, sembra essere ottimo, permettendovi magari di fare luce su alcune oscure questioni del passato, con il partner o con un amico! Forse, però, in amore questo potrebbe causarvi un leggero nervosismo che porterà a qualche fastidioso litigio.

Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre: Bilancia

Secondo le letture di Paolo Fox questa giornata di domenica sembra essere piuttosto bella per voi, soprattutto sotto il punto di vista amoroso! Voi della Bilancia che siete impegnati da tempo potete aprirvi con più semplicità al partner, parlando di emozioni e sentimenti come non mai! L’unione tra voi migliorerà parecchio, soprattutto se in giornata decideste di organizzare qualcosa di bello!

Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre: Acquario

I vari rapporti che animano il vostro cuore, amici dell’Acquario, sembrano subire degli importanti miglioramenti in questa domenica! Un’amicizia, in particolare, per voi single potrebbe cominciare una piccola evoluzione che prestissimo cambierà la vostra vita amorosa! Se una qualche situazione vi causasse dei malumori al solo pensiero di affrontarla, evitatela ed affrontatela nei prossimi giorni.