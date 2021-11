Domenica in anticipazioni della nuova puntata del 7 novembre: tutti gli ospiti di Mara Venier

Programmi TV

La domenica pomeriggio di Rai1 è l’appuntamento fisso con Mara Venier e la sua storica Domenica In. Lo show torna in televisione con la sua ottava puntata stagionale che riconquista la sua consueta durata in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma. La conduttrice sarà insieme a tanti amici ospiti ed accompagnerà i telespettatori con le sue consuete interviste e momenti di divertimento. Scopri le anticipazioni della nuova puntata e tutti gli ospiti che raggiungeranno in studio la zia Mara Venier.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 7 novembre

La puntata di domenica 7 novembre 2021 inizierà come al solito a partire dalle ore 14:00 in diretta su Rai 1 insieme alla conduttrice Mara Venier che andrà spedita fino alle ore 16:00, come al solito a fare da padrona di casa negli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ in Roma.

Nell’ottavo appuntamento, a differenza di quanto accaduto in quelli precedenti, non ci sarà spazio per il commento alla puntata di Ballando con le Stelle che lascerà il passo all’analisi dell’ultima scoppiettante puntata di Tale e Quale Show con la presenza in studio di due beniamini della trasmissione come Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

Gli ospiti di Mara Vienier nella puntata di domenica 7 novembre 2021

La puntata di domenica 7 novembre 2021 regalerà al pubblico tanti attesi ospiti che faranno compagnia a Mara Venier con gli interessanti racconti dei loro progetti e della loro vita. Sarà presente in studio l’amatissimo Carlo Verdone per parlarci tanto della sua lunghissima carriera quanto della sua ultima fatica Vita da Carlo, che recentemente ha debuttato sul catalogo di Amazon Prime Video. Sarà presente in studio anche la conduttrice Eleonora Daniele per parlare del suo Storie Italiane.

La zia Mara intervisterà in collegamento Luciana Littizzetto per parlare insieme a lei del suo rapporto con i figli che hanno ispirato il suo nuovo libro dal titolo Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore. Ed ancora il toccante racconto dei genitori di Rossano Rubicondi per raccontare la scomparso del figlio morto prematuramente poco tempo fa.