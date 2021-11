Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Ecco l'Oroscopo di Paolo Fox per tutti e tre i segni d'aria: previsioni per Gemelli, Bilancia e Aquario su amore e carriera professionale, per la giornata di oggi, 11 novembre

Gemelli, Bilancia e Aquario sono tre segni accomunati dall’elemento dell’aria. Sono segni molto riflessivi e che non amano particolarmente la vita mondana. Abili oratori, sanno essere amici e partner affettuosi, ma allo stesso tempo necessitano dei loro tempi e dei loro spazi. Appartenete ad uno di questi segni e volete conoscere l’andamento della giornata di oggi? Ecco per voi l’Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per i segni d’aria per la giornata di oggi, giovedì 11 novembre

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all'inizio dell'anno, con l'oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Gemelli

Il fine settimana è stato abbastanza intenso per coloro che appartengono al segno dei Gemelli, che hanno dovuto far fronte a numerose incomprensioni in amore e sul lavoro.

In questa giornata di giovedì la situazione migliora drasticamente e potrete mettere un punto al caotico periodo appena trascorso. I prossimi giorni saranno fonte di numerosi nuovi incontri, che faranno rinascere in voi la voglia di socializzare. Se ci saranno problemi dovrete trovare presto una soluzione, senza posticipare troppo.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Bilancia

Questa giornata di giovedì sarà fonte di cambiamenti e innovazioni per chi appartiene al segno della Bilancia.

Le giornate di sabato e domenica si sono rivelate molto pesanti e difficili da superare. Con il vostro partner le cose procedono a rilento e non vi sentite ascoltati e incoraggiati dalla persona con cui avete una relazione. I single avranno tempo per riflettere e ragionare in pace. Nonostante la poca pazienza, le stelle sono favorevoli e potreste sentirvi presto meglio e vogliosi di ricominciare.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Aquario

È arrivato il momento per voi dell’Aquario di frenare un po’ e riposare la vostra mente e il vostro fisico, entrambi messi a dura prova in questo periodo. Vi siete presi troppe responsabilità e avete speso tempo ed energie per un eccessivo quantitativo di impegni, dimenticandovi di voi e del vostro personale benessere. Se continuerete a perseverare con stress e ansie, non potrete assaporare i successi che stanno già arrivando e rischierete di perdervi importanti opportunità. La salute è la cosa principale e va tenuta sotto controllo.