Garrison torna ad Amici: la bellissima sorpresa da parte di Maria De Filippi e dei ballerini professionisti

Per molti anni è stato uno dei professori più amati della scuola di Amici. Nella puntata del daytime dell’11 novembre, Garrison è tornato nel celebre programma in veste di giudice per una gara di ballo tra i ballerini. In realtà la registrazione è avvenuta in data 4 novembre, giorno del compleanno del coreografo. Così, Maria De Filippi e i professionisti della scuola hanno deciso di organizzargli una dolce sorpresa per i suoi 66 anni.

Garrison torna in veste di giudice per una gara tra gli allievi ballerini

Garrison è tornato ad Amici come giudice speciale, per stilare una classifica e dare dei voti agli allievi ballerini di questo nuovo anno accademico.

In questa gara di ballo ciascun ballerino aveva il compito di scegliere una canzone (tra tre proposte) adatta al proprio stile di ballo. In seguito, con un’ora di tempo, ogni allievo ha dovuto preparare e inventare una coreografia che lo rispecchiasse. Così Garrison è tornato alla scuola più famosa della tv italiana e l’ha fatto in grande stile, in un giorno molto importante per lui; il suo 66esimo compleanno.

Maria de Filippi e il corpo di ballo dei professionisti gli hanno organizzato una splendida e inaspettata sorpresa.

La sorpresa da parte di Maria De Filippi e il corpo di ballo dei professionisti

Tutto d’un tratto, mentre Garrison stava parlando con Maria, sono spuntati i ballerini professionisti cantando la canzoncina Tanti auguri a te in inglese e spingendo un carrellino con una torta con tanto di candelina. L’ex professore del talent da buon ipersensibile, come ormai è noto agli affezionati del programma, si è subito lasciato andare alla commozione e la professionista Elena D’Amario è corsa ad abbracciarlo.

Il commovente discorso di Garrison: le sue parole

Garrison, per volere della sua grande amica e padrona di casa Maria De Filippi, ha tenuto un piccolo discorso dedicando parole commosse al gruppo di ragazzi professionisti. “Mi trovo davanti ballerini che praticamente ho cresciuto” ha detto “ci sono dei nuovi che apprezzo tanto. Nella danza siamo pochi, siamo famiglia e tornare a lavorare e vedere le vostre facce e i vostri talenti, mi fa solo piacere, tanto”. Spronato da Maria, ha poi continuato rivolgendosi a Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione di Amici e new entry nel gruppo dei professionisti “E’ tutta la mattina che dico che vorrei conoscere Giulia.

Sei molto carina. Mi piaci come danzatrice e mi piace il messaggio che porti. Sei molto positiva e utile nella nostra comunità”.

In seguito ha soffiato sulla candelina esprimendo un desiderio come suggerito dalla danzatrice Elena D’Amario e rompendola, su consiglio della nuova professionista Giulia Stabile, si è bruciato una mano. Una scena esilarante che ha divertito molto il web.