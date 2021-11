Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per Ariete, Leone e Sagittario, per la giornata di oggi, sabato 13 novembre. Previsioni su vita sentimentale e professionale dei tre segni di fuoco

L’elemento fuoco caratterizza i segni dell’Ariete, del Leone e del Sagittario, segni dalla smodata tendenza a comandare e a prendere posizione in qualsiasi situazione. Essi rappresentano anche la forza, la grinta e la passionalità che li spinge a chiedere sempre di più da se stesso e dagli altri. Se appartenete ad uno di questi segni e siete alla ricerca di un modo per conoscere l’andamento della giornata di oggi, ecco per voi l’Oroscopo del famoso astrologo Paolo Fox per tutti i segni di fuoco, per la giornata di oggi, sabato 13 novembre.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Ariete

La settimana è stata davvero dura per voi dell’Ariete, ma potrete ricaricare le energie durante questo fine settimana, che porterà stabilità e serenità.

Il lavoro vi ha messo a dura prova e, in questa giornata di sabato, potreste percepire una grande voglia di evadere, insieme alla necessità di ribellarsi ad alcuni schemi precostituiti.

In amore alcuni di voi stanno vivendo emozioni contrastanti e potrebbero avere un piede in due scarpe: prendete una decisione e non portare per troppo tempo avanti questa situazione.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Leone

I nati sotto il segno del Leone hanno vissuto una settimana abbastanza impegnativa e il loro umore non sempre è stato ottimale. La Luna occuperà una posizione favorevole e nelle prossime 24 ore godrete di quella pace, che desiderate da tanto tempo ormai. L’amore potrebbe bussare alla vostra porta e, magari, potrebbe essere proprio l’anima gemella a risvegliarvi dal torpore dell’ultimo periodo.

Alcuni incontri interessanti vi daranno lo stimolo per socializzare e ritornare ad essere al centro dell’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Sagittario

Gli appartenenti al segno del Sagittario stanno vivendo momenti di grande rivoluzione interiore, che si riflette anche sulla famiglia, gli affetti e l’ambiente lavorativo. Avete già in passato dimostrato grande perseveranza nel prendere le migliori decisioni e, anche in questo caso, saprete indirizzare i vostri pensieri e le vostre considerazioni verso la strada più consona.

Tutto questo lavoro mentale al quale vi sottoponete, potrebbe stancarvi molto e domenica apparirete confusi e distratti agli occhi delle persone care.