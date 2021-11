Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per Toro, Vergine e Capricorno per la giornata di oggi, sabato 13 novembre. Previsioni su vita sentimentale e professionale dei tre segni di terra

La terra è l’elemento che caratterizza il segno del Toro, della Vergine e del Capricorno, personalità molto forti e attaccate ai beni materiali. Sono anche persone molto serie e affidabili sul lavoro e, in amore, sanno donare la loro disponibilità al servizio della persona che amano. Appartenete ad uno di questi segni e volete informarvi sulle novità della giornata odierna? L’esperto di stelle e astri, Paolo Fox, espone per voi l’Oroscopo per tutti i segni di terra, per la giornata di oggi, sabato 13 novembre.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Toro

La settimana appena trascorsa è stata, per i nati sotto il segno del Toro, carica di tensione e ha fatto scoppiare molte discussioni e liti, anche violente.

I toni sono stati alquanto forti e tuttora siete ancora sul piede di guerra, dal quale non siete per nulla intenzionati a smuovervi. Questo sabato sarà ancora fumantino per voi, che farete piazza pulita di situazioni che non vi soddisfano più e di persone che vi hanno portato soltanto dispiaceri e tantissima rabbia.

Gli ultimi due giorni della settimana dovreste utilizzarli al meglio per riposare la mente e non pensare troppo a tutto questo nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Vergine

Gli appartenenti al segno della Vergine hanno le pile scariche questo sabato 13 novembre, a causa di alcuni malumori che sono nati in questa ultima settimana. Avete vissuto come sulle montagne russe queste giornate e siete stati occupati da molte faccende lavorative, che però non hanno messo in discussione il vostro talento e la vostra dedizione.

Prenderete le distanze dalle persone che vi ostacolano continuamente e, anche tra le quattro mura di casa, potrebbero nascere dei dissapori, da risolvere però con pacatezza e ragionevolezza.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Capricorno

Voi del segno del Capricorno dovrete approfittare di questa giornata di sabato, perché domenica avrete tutto e tutti contro. Se dovete risolvere alcune questioni e momenti di crisi, oggi è il momento giusto per farlo, evitando di posticipare troppo e far scoppiare così litigi e discussioni.

Le relazioni passate non faranno più parte dei vostri pensieri, anche se quelle finite da poco, potrebbero causare ancora dolore. I prossimi mesi saranno molto interessanti dal punto di vista della socializzazione e potreste conoscere persone davvero speciali e dal forte potere attrattivo.