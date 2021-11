Oroscopo Acquario domani 17 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

La Luna in questa giornata di mercoledì, carissimi Acquario, sembra essere veramente bella per voi, unita anche agli altrettanto belli Giove e Saturno! Forse vi troverete di fronte all’esigenza di risolvere una qualche delicata questione famigliare, ma non dovreste incappare in difficoltà nel trovarla!

Il lavoro, però, non sembra essere molto gratificante, ma nulla di grave neppure qui, non agitatevi!

Oroscopo Acquario, 17 novembre: amore

La giornata amorosa che dovrebbe aprirsi al vostro cospetto in questo buon mercoledì, cari amici dell’Acquario, sembra essere veramente bella, anche se purtroppo non perfetta.

In generale, con la vostra dolce metà tutto scorre piuttosto liscio, ma la comunicazione non sembra essere efficiente e se sorgesse qualche fastidio il rischio di ingigantirlo sarebbe veramente alto, occhio.

Oroscopo Acquario, 17 novembre: lavoro

Dal punto di vista, invece, della giornata lavorativa che vi attende, alcune fastidiose opposizioni astrali non vi aiuteranno a sentirvi attivi o produttivi, ed in generale la vostra efficienza non sembra essere al massimo.

Agitati, nervosi e particolarmente delusi dal vostro lavoro, non avrete alcuna voglia di impegnarvi, ma non create problemi e vedrete che prestissimo passerà!

Oroscopo Acquario, 17 novembre: fortuna

La fortuna, infine, per ora non avrà nulla di particolarmente buono in serbo per voi, carissimi amici nati sotto il segno dell’Acquario. Non c’è nulla di grave in questo, presto sarà forte e stabile per voi, ma per ora dovrete fare da soli.