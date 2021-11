Oroscopo Leone domani 17 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Ottima Luna in serbo per voi in questa giornata di mercoledì, anche se sembra essere piuttosto veloce e piuttosto ininfluente, carissimi Leone. Sole, Marte e Mercurio, infatti, nel frattempo sono opposti e contrapporsi ai loro effetti non sarà semplice. Gli ostacoli che troverete in giornata sembrano essere veramente molti, ma con la giusta attenzione non vi succederà nulla di brutto!

Leggi l’oroscopo del 17 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 17 novembre: amore

Ciò che vi attende in amore sembra essere una giornata veramente tranquilla, anche se forse con un livello di comunicazione piuttosto scarso. Comunque, la vostra relazione stabile, cari Leone, non causa problemi o fastidi e questo è già un ottimo punto in questo momento leggermente complesso.

Amici single, nulla di nuovo nell’aria, ma se aveste un appuntamento fissato, occhio ai ritardi.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 17 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, cari amici del Leone, tutto sembra procedere tranquillamente, ma anche senza nessuna soddisfazione degna di nota. Alcuni ritardi potrebbero attendervi, mentre in generale forse occorre che vi teniate un pochino lontani dagli affari, non riuscireste a concludere nulla di vantaggioso.

Pensate a piani e progetti, ma agite con calma.

Oroscopo Leone, 17 novembre: fortuna

La fortuna, infine, qualcosa di piuttosto piccolo, perfino quasi impercettibile, sembra volervelo regalare, carissimi amici nati sotto il segno del Leone! Starà a voi trovarlo e riconoscerlo, perché non è assolutamente chiaro di cosa si tratti.