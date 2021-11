Oroscopo Toro domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Il giovedì che si aprirà davanti a voi amici del Toro sembra essere interessato veramente da un ottimo cielo, con una splendida Venere che porterà una notevole sensazione di felicità nei vostri vari rapporti! Occhio ancora una volta al Sole, Marte e Mercurio che rendono il lavoro decisamente insoddisfacente, con alcuni contratti o accordi piuttosto sconvenienti e che dovreste rifiutare.

Oroscopo Toro, 18 novembre: amore

In questa giornata amorosa di giovedì, cari amici del Toro, sembrate poter contare sull’efficientissima Venere nei vostri piani astrali! Nel caso aveste attraversato qualche momento di dubbio o perplessità con il partner, ora potrete lascarvi tutto indietro, ma non nascondetelo sotto il tappeto.

Il dialogo è buono, approfittatene per cercare di risolverlo definitivamente!

Oroscopo Toro, 18 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, la giornata non sembra essere molto positiva, ma anzi interessata da un qualche notevole fastidio, carissimi Toro. Le opposizioni sono parecchie, e il senso di insoddisfazione decisamente marcato.

Non pensate e non impegnatevi in accordi, contratti e affari, non sarebbero remunerativi. Non agitatevi, lasciate a casa in nervosismo.

Oroscopo Toro, 18 novembre: fortuna

Benino per la fortuna che potrebbe forse interessarvi in questo leggermente faticoso giovedì, carissimi amici nati sotto il Toro. Forse, infatti, vi aiuterà a sentirvi tranquilli, oppure ad evitare quel notevole fastidio nella sfera lavorativa.