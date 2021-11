Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'acqua per la giornata di oggi, 20 novembre. Previsioni per quanto riguarda l'amore e la carriera per Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci sono i tre segni d’acqua dello Zodiaco. Sentimentalisti fino al midollo, sapete come entrare in sintonia con le persone e, in amore, vi prendete sempre cura del partner. Se appartenete ad uno di questi tre segni, siete anche amanti del bello e dell’arte e il vostro interesse per la cultura non è cosa così comune. Siete aperti mentalmente e non vi fate abbattere dalle avversità. Ecco l’Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, sabato 20 novembre.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Cancro

Gli appartenenti al segno del Cancro dovranno fare i conti con i sentimenti, che appaiono incerti e fonte di preoccupazione.

Da tempo vivete in una relazione critica e che non vi da altro se non problemi: cercate di capire bene il da farsi per allontanare da voi ogni tipo di insofferenza. Se siete indecisi tra due persone, siate sinceri e analizzate bene i pro e i contro di entrambe, senza procrastinare troppo.

Anche il lavoro vi mette i bastoni tra le ruote e dovrete trovare presto soluzione a non pochi intoppi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sentono da tempo la necessità di stare un po’ per conto loro, lontani dai malumori delle scorse giornate. Dedicatevi al riposo e ricaricate bene le forze che vi serviranno principalmente la prossima settimana in cui dovrete fare scelte, anche molto importanti. Comunicate alle persone care questo vostro interesse per la solitudine e vedrete che sarete appoggiati da tutti coloro che vi vogliono bene.

Godetevi a pieno la pace in questo intenso fine settimana.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Pesci

Questo sabato procederà all’insegna del nervosismo per voi del segno dei Pesci, che dovrete mantenere la calma per evitare spiacevoli discussioni. Potreste anche ricevere un messaggio da una persona che non sentite da tempo e ciò vi provocherà molta malinconia. State attraversando un periodo di grande stanchezza e vi sentite spesso scoraggiati e demotivati.

Attendete con speranza il nuovo anno, carico di nuovi progetti e nuovi stimoli per voi e per il raggiungimento del successo.