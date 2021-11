Oroscopo Leone domani 24 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La vostra giornata di mercoledì, carissimi amici del Leone, sembra configurarsi come leggermente complicata a causa di alcune opposizioni veramente molto fastidiose. Giove e Saturno, in particolare, sembrano rendervi difficile l’impegno, in qualsiasi cosa decidiate di dedicarvi, con alcune situazioni che sembrano essere irrisolvibili.

Siete, però, socievoli e l’amore sembra stabile!

Oroscopo Leone, 24 novembre: amore

Abbastanza bene, dunque, per quanto riguarda la sfera amorosa che dovrebbe attendervi alle porte di questa giornata di mercoledì, carissimi amici del Leone impegnati stabilmente. Non aspettatevi assolutamente nulla, ma tutto nel frattempo è almeno tranquillo!

Amici single, voi cercate di far tesoro di quell’ottima socialità, e provate ovviamente anche a sfruttarla in serata!

Oroscopo Leone, 24 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la vostra giornata lavorativa di mercoledì, cari Leone, sembra necessario che voi siate parecchio prudenti. Giove e Saturno, infatti, vi dissemineranno alcuni ostacoli lungo il percorso e renderanno difficili da fronteggiare anche i problemi più semplici.

Insomma, fate il possibile per passare inosservati e non accadrà nulla!

Oroscopo Leone, 24 novembre: fortuna

Infine, la fortuna, è quasi inutile dirlo, non avrà un granché in serbo per voi in questa giornata di mercoledì, carissimi nati sotto il segno del Leone. Potrebbe non essere completamente assente, ma questo non vuol dire che ne avvertiate un influsso tangibile.