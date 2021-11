Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'acqua per la giornata di oggi, 23 novembre. Previsioni su vita sentimentale e professionale per Cancro, Scorpione e Pesci

Paolo Fox ha rivelato cosa dicono le stelle sulla giornata di oggi martedì 23 novembre, per i segni d’acqua. I tre segni in questione sono Cancro, Scorpione e Pesci e sono accomunati dall’amore per il partner e la famiglia, l’apertura mentale e l’altruismo grazie al quale si prendono cura delle persone care. Se fate parte di questo gruppo di segni e, in particolare, appartenete ad uno di essi, ecco per voi l’Oroscopo del famoso esperto astrologo Paolo Fox per tutti i segni d’acqua per la giornata di oggi, martedì 23 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro appariranno freddi e distaccati in questa giornata di martedì e, con il loro atteggiamento, guadagneranno una posizione secondaria, lontana da sguardi indiscreti e discussioni.

Sul posto di lavoro sarebbe meglio evitare scontri con superiori, capi e collaboratori e mantenere una certa calma e una speciale compostezza.

Apparire disinteressati potrebbe essere la cosa migliore per voi e così facendo avrete la possibilità di analizzare con razionalità la situazione e agire di conseguenza. Evitate gli scatti d’ira e le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre: Scorpione

Ultimamente voi del segno dello Scorpione avete vissuto momenti di preoccupazione e di immenso sconforto a causa di alcune cattive notizie che avete ricevuto. Le stelle sono dalla vostra parte questo martedì e finalmente il vostro umore cambierà in positivo e sarete pervasi da un senso di gioia e gratitudine. Il passato è stato doloroso, ma il futuro è carico di positive novità e notizie, che fungeranno da stimolo per il vostro benessere psicofisico.

Ritrovate il piacere di una risata o di una cena fra amici e vedrete che tutto questo buio sarà presto illuminato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre: Pesci

Gli appartenenti al segno dei Pesci stanno agendo un po’ nell’ombra e cercano in tutti i modi di nascondere i loro sentimenti, forse per non apparire deboli agli occhi degli altri. Gli affetti sono stati da tempo trascurati e alcune persone a voi care iniziano a sentire la vostra mancanza.

Non allontanatevi dalla famiglia, dagli amici e dal partner e trovate invece la maniera di conciliare la vostra paura di esporvi al piacere di condividere anche gli aspetti negativi e dolorosi della vostra vita.