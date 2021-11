Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria per la giornata di oggi, 23 novembre. Previsioni su vita sentimentale e professionale per Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox ha suggerito come sarà la giornata di oggi martedì 23 novembre per i segni di aria. I tre segni in questione sono Gemelli, Bilancia e Acquario e sono accomunati dall’innata creatività, la voglia d’indipendenza e la passione per la libertà. Se fate parte di questo gruppo di segni e, in particolare, appartenete ad uno di essi, ecco per voi l’Oroscopo del famoso esperto astrologo Paolo Fox per tutti i segni d’aria per la giornata di oggi, martedì 23 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre: Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono carichissimi in questo martedì 23 novembre, che supereranno con grinta e determinazione.

Sentite che state per raggiungere il tanto agognato compenso e non volete assolutamente fermarvi in questo momento. L’affetto e il sostegno delle persone intorno a voi faranno crescere la vosta autostima, con la quale vi sentirete pronti a superare ogni sfida.

Date ascolto agli stimoli che percepite dentro di voi e proseguite sulla strada del successo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre: Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia stanno patendo la lentezza con la quale sta proseguendo un progetto, una relazione oppure ancora un importante iniziativa. Volete tutto e subito, ma alcuni problemi e intoppi non previsti potrebbero peggiorare ulteriormente le cose e farvi perdere tempo prezioso. L’unica cosa che potete fare questo martedì 23 novembre è lasciar sedimentare la situazione e trovare, a mente fredda, la più immediata soluzione così da passare oltre e non pensarci più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre: Acquario

Per voi del segno dell’Acquario è arrivato il momento di esternare il vostro malessere, evitando di farvi del male tenendo tutto dentro. Le persone intorno a voi sapranno come supportarvi durante questo delicato momento della vostra vita e, conoscendo ciò che vi disturba, sapranno come darvi una mano. Accettate i consigli e non prendete tutto sul personale: alcuni di questi suggerimenti potrebbero risultare altamente utili e sensati.

Allontanate da voi tutto quello che vi provoca dolore e vi appesantisce, cercando di ritrovare la pace interiore.