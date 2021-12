Oroscopo Scorpione domani 4 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Una fastidiosa Luna, ma forse leggermente ininfluente, vi attende all’orizzonte di questa giornata di sabato che sembra anche essere piuttosto tranquilla, carissimi amici dello Scorpione! Dei piccoli disguidi o forse un paio di contrattempi potrebbero attendervi a causa del luminare notturno, ma li affronterete a testa alta senza lasciarvi schiacciare da quelle piccole avversità!

Leggi l’oroscopo del 4 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Scorpione, 4 dicembre: amore

Venere sarà positiva nella vostra giornata amorosa di sabato, ma non per questo sembra potervi allietare in maniera veramente profonda, cari Scorpione. Certo, nulla di negativo, non preoccupatevene, ma potrebbe rendervi poco passionali e forse questo spazientirà il partner.

Parlatene e trovate un modo per andare oltre senza che nessuno si arrabbi!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 4 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa che si aprirà per voi in questa giornata di sabato, carissimi amici dello Scorpione, sarà il campo in cui l’influsso della pessima Luna si farà sentire più forte.

Nulla di troppo grave, non preoccupatevi eccessivamente, ma contrattempi, disguidi e ritardi a lungo andare finiscono sempre per farvi innervosire, state attenti.

Oroscopo Scorpione, 4 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna, forse è inutile sottolinearlo, ma non sarà affatto presente in questa vostra giornata di sabato, cari nati sotto il segno dello Scorpione. Meglio che non ci pensiate neppure un attimo, e che sicuramente evitiate investimenti e azzardo.