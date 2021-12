Oroscopo Leone domani 8 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una piacevole giornata vi attende alle porte di questo mercoledì, carissimi Leone, con la Luna e Venere unite nella vostra orbita celeste! Un generale momento di serenità vi attende, forse un’occasione fortunata, forse un incontro! Marte opposto riduce leggermente le vostre energie, mentre Mercurio rende le idee poco chiare ed efficienti.

L’amore è gratificante, ma cercate di aprirvi.

Oroscopo Leone, 8 dicembre: amore

Ottima, dunque, la giornata amorosa che sembra attendervi all’orizzonte di questo mercoledì, carissimi amici del Leone! Nel caso siate impegnati stabilmente, però, cercate magari di aprirvi un po’ di più con la vostra dolce metà.

Questo è un ottimo momento per i piani futuri, ma affinché vengano messi in campo è necessario che tra voi e il partner non ci sia nulla di non detto!

Oroscopo Leone, 8 dicembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, amici del Leone, la giornata che vi attende sembra essere piuttosto buona, ma dovrete anche cercare di limitarvi un pochino.

Non siete troppo energici, e le idee che vi balenano in mente sembrano poco chiare, o rischiano di mettervi in qualche scomoda situazione dalla quale non saprete come uscire.

Andate avanti con sicurezza, ma non fate troppe cose.

Oroscopo Leone, 8 dicembre: fortuna

Buona, infine, anche la fortuna che dovrebbe capitarvi in questa giornata di mercoledì, carissimi amici nati sotto il segno del Leone! Non è chiaro cosa voglia donarvi, ma toccherà a voi scoprirlo e andargli incontro!