Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre Bilancia: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha consultato gli astri, elaborando l'oroscopo per i nati sotto il segno della Bilancia per la giornata del 28 dicembre. Il noto astrologo parla di amore, lavoro e benessere.

Cari amici nati sotto il segno della Bilancia, Paolo Fox ha consultato per voi le stelle e ha annunciato le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domani 28 dicembre. Il vostro è un segno caratterizzato dall’eleganza e dalla sobrietà. Molti di voi amano l’armonia e curata con grande attenzione il vostro aspetto fisico. La vostra però non è quasi mai vanità, ma desiderio di sentirsi sicuri presentandosi agli altri.

Il vostro è il segno dei contrari, dei legami importanti e per questo motivo avete spesso bisogno di riferimenti affettivi stabili, che si tratti di amicizie o di famiglia. Nonostante la vostra apparente sicurezza infatti, cercate spesso un confronto con chi vi circonda.

Come andranno le feste natalizie? La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 28 dicembre

Quello che stanno affrontando i nati sotto il segno della Bilancia è un momento di forte insicurezza. Alcuni potrebbero ritenere di non essere all’altezza di compiti affidati, altri invece potrebbero temere la perdita di un lavoro. Altri ancora infine potrebbero credere di non ottenere tanto compenso quanto quello che sarebbe effettivamente necessario a ricompensare le proprie fatiche.

Al momento vi sembra di vivere un blocco, che vi impedisce di portare a termine le vostre idee. La sensazione di negatività deve però essere messa da parte, per lasciare il posto a una nuova visione. Riuscirete a superare le incertezze e se vi impegnerete il vostro Capodanno sarà memorabile.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 al 2 gennaio: Bilancia

In amore, i nati sotto il segno della Bilancia stanno affrontando una settimana particolare.

Paolo Fox suggerisce di non dare nulla per scontato. Alcuni potrebbero litigare per la scelta su come trascorrere il 31 dicembre, ma in questa settimana potrete trovarvi a esaudire un desiderio. Si tratta di un’occasione da non perdere. Questo sarà il momento di allontanare chi non riflette i vostri pensieri e non vi capisce.

A livello lavorativo, i Bilancia potrebbero vivere un momento di pausa e riflettere sulla propria esperienza. Progetti e idee in sospeso per il 2022 potrebbero presto trovare riposte positive.

Venere si dimostrerà contraria al segno della Bilancia.

Chi vi appartiene dovrà mostrare grande grinta e servendosi della propria sensibilità potrà superare il momento di difficoltà