Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre Capricorno: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Come i nati sotto questo segno sanno bene, i Capricorno, questo è il loro periodo. Segno di Terra prudente, cauto e paziente che tende a mantenere le distanze da tutti, dotato di una grande capacità di concentrazione, la ragione è la sua stella guida. Le date di riferimento sono dal 22 dicembre al 19 gennaio.

Ora veniamo alle previsioni di Paolo Fox per la giornata di domani. Il noto astrologo ha fatto sapere quale sarà l‘oroscopo per i nati sotto il segno del Capricorno per la giornata di domani, 28 dicembre.

Capricorno, oroscopo di domani 28 dicembre 2021

L’ultimo periodo della vostra vita, spiega Paolo Fox, deve essere per forza stato dominato da un cambiamento che avete creato voi stessi. Bravi Capricorno perché ora avete la prova che quanto fatto vi è veramente servito. Nulla è stato buttato, niente è stato affidato al caso anzi. Ottime soddisfazioni anche in campo amoroso, grandi incontri che vi porteranno soddisfazioni nel futuro, occhio quindi a credere nel 2022. Siate audaci.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 al 2 gennaio per i Capricorno

In amore Venere mette in luce le vostre mancanze, vi rivela Paolo Fox, ma l’agitazione non prenderà il sopravvento per fortuna e basterà tenere tutto sotto controllo, Capricorno.

A Lavoro le cose vanno sempre meglio, ma dal 2022 le cose andranno persino meglio. La giornata del 29 dicembre sarà quella migliore per quanto riguarda la vostra salute, occhio allo stress perché per tutti i vostri programmi non bastano le ore di una sola giornata. Le stelle saranno dalla vostra anche per risolvere qualche bega familiare, tenete duro.

Ancora attenzione alle persone che sentite lontane da voi.