Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre Leone: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha previsto l'oroscopo per i nati sotto il segno del Leone per la giornata del 28 dicembre, rivelando cosa dovrebbe succedere in amore, lavoro e benessere

Determinati, combattivi, orgogliosi, voi nati sotto il segno del Leone sapete come farvi distinguere e chi ha a che fare con voi sa di dover fare i conti con persone tanto affettuose quanto instancabili. Il vostro ego è inconfondibile, così come il vostro desiderio di dominazione. Oltre a ciò, sono innegabili il vostro altruismo e la vostra capacità di lottare per raggiungere i vostri obiettivi

Per voi cari amici del Leone, Paolo Fox ha consultato astri e pianeti. Il noto astrologo ha scoperto le previsioni per la giornata di domani 28 dicembre per il segno del Leone.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 28 dicembre

Per voi nati sotto il segno del Leone si sta per concludere un intenso periodo di sfide e confronti. Quelli trascorsi sono stati giorni particolarmente difficili, ma nonostante la stanchezza in molti sono usciti vincitori. Attualmente ciò che più desiderate è il relax, possibilmente fino a giovedì per recuperare tutte le energie necessarie a festeggiare il Capodanno. Vi attendono fortunatamente giorni leggeri.

Sarà comunque necessario fare attenzione ai rapporti con il vostro partner, con il quale potreste ritrovarvi a litigare.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 al 2 gennaio: Leone

In amore, i nati sotto il segno del Leone che da tempo vivono in una relazione potrebbero trovarsi a vivere un momento di grande novità.

Per alcuni si potrebbe trattare di una convivenza, per altri invece di un matrimonio. Capodanno sarà un momento propositivo e di possibile attività in questo ambito.

Sul lavoro, i Leone cercheranno nuove alleanze e l’ambizione non mancherà di certo.

Attenzione alla sensazione di insoddisfazione, potrebbe ostacolarvi.

Attenzione alla giornata del 29 dicembre, potrebbe essere caratterizzata da una sensazione di grande stanchezza. Evitare quindi, per il proprio benessere, di strafare inutilmente. Capodanno sarà un momento positivo.