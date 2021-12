Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre Sagittario: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha consultato stelle e pianeti per la giornata di domani 28 dicembre, rendendo note le sue previsioni per amore, lavoro e benessere per il segno del Sagittario.

Come i nati sotto questo segno sanno bene, i Sagittario non hanno paura dei cambiamenti. La loro intraprendenza li rende i segni più imprevedibili, ma allo stesso tempo instancabili dello zodiaco. Queste caratteristiche si aggiungono all’amore per i viaggi, per le nuove frequentazioni e per le nuove avventure. I Sagittario accettano difficilmente i consigli.

Quelli di Paolo Fox però non vogliono essere suggerimenti di comportamento, quanto piuttosto previsioni per sfruttare al meglio la giornata di domani. Il noto astrologo ha fatto sapere quale sarà l‘oroscopo per i Sagittario per la giornata di domani, 28 dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 28 dicembre

L’anno caratterizzato da alti e bassi sta per concludersi per i nati sotto il segno del Sagittario. Molti di loro hanno vissuto la situazione altalenante in ambito amoroso. Per il nuovo anno c’è grande desiderio di rinnovamento e di rottura degli schemi. Il Capodanno riserverà grandi sorprese per i nati sotto questo segno, che potrebbero trovarsi a ricoprire il ruolo di protagonisti della festa.

Chi sta vivendo storie che sembrano limitare i propri raggi d’azioni potrebbe decidere di porre un punto, per iniziare nuove relazioni. La Luna renderà le giornate di venerdì e sabato davvero elettrizzanti.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 al 2 gennaio: Sagittario

In amore, il transito di Marte risulterà davvero molto utile.

Chi ha già legami ai quali tiene molto potrà vedere il suo amore confermato nel giorno di Capodanno. Chi invece vuole iniziare una nuova storia può approfittare dei giorni che seguiranno il 31 dicembre.

Il cielo promette grandi successi anche in ambito lavorativo. Mercurio asseconderà le richieste. Le prossime settimane saranno piene di progetti ed eventi interessanti. Attenzione però ai debiti e alle questioni legali.

La salute e il benessere gioveranno della posizione degli astri. Luna e Marte nel segno rappresentano una bella carica.