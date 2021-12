Oroscopo di domani 30 dicembre per Ariete, Leone e Sagittario: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo

Oroscopo di domani giovedì 30 dicembre per Ariete, Leone e Sagittario: tutti i segni e le previsioni. A un passo dalla fine dell'anno, ecco le previsioni per i segni di fuoco.

Siamo a un passo dalla fine di questo 2021, le città sono meno caotiche e la testa di molti è proiettata verso il Capodanno. Il periodo di festa mette spesso tensione ma vediamo come stanno reagendo i segni di fuoco e cosa prevede l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario per la giornata di domani giovedì 30 dicembre.

Oroscopo di domani 30 dicembre per Ariete

Niente da fare, Ariete, vi dovete rassegnare. Anche questo Capodanno non potrete organizzare la festa del secolo, ma non c’è problema, fate vostro il motto “Pochi, ma buoni” e fate in modo che sia la più grande esperienza ristretta dell’anno. L’atmosfera di festa non vi abbandonerà dopo il Capodanno e i prossimi giorni vi permetteranno di andare avanti con il periodo di relax e felicità che vi meritate.

Oroscopo di domani 30 dicembre per Leone

Super proiettati al Capodanno, e non importa se è una festa in famiglia, voi siete in modalità combattimento. Volete sapere tutto quello che gli altri stanno programmando e come si stanno muovendo: gli altri si accorgeranno che voi non state, in senso pratico, facendo nulla?

Siete fortunati, Leone, che quelli intorno a voi adorano il vostro carisma. Restate concentrati sul partner che è un momento importante per la coppia e non vi preoccupate, le buone notizie ultimamente vi inseguono.

Oroscopo di domani 30 dicembre per Sagittario

Cari Sagittario, le Feste senza stress devono essere la vostra stella polare. Non pensate agli amici che non potete vedere, va così.

La malinconia c’è e sale avvicinandosi alle Feste ma è importante trovare una soluzione per non perdere l’onda positiva che vi spinger verso il 2022. Ancora attenzione al denaro, questo è un periodo da tasche bucate.