Oroscopo di domani 30 dicembre per Gemelli, Bilancia e Acquario: tutti i segni e le previsioni

L'oroscopo per i segni di aria, ovvero Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di domani giovedì 30 dicembre, per sapere come sarà la situazione per amore e lavoro.

Il conto alla rovescia per la fine di questo anno sta per giungere al termine. I nati sotto i segni di Aria stanno affrontando questi giorni in attesa di tutto ciò che potrà portare loro il 2022, che già da adesso si presenta come un anno colmo di novità. Anche l’oroscopo di domani 30 dicembre per Gemelli, Bilancia e Acquario sembra essere particolarmente interessante.

Oroscopo di domani 30 dicembre per Gemelli

Cari Gemelli preparatevi: quella di domani sarà una giornata altalenante. Dalla vostra avrete Saturno e Urano, ma Giove, Venere e Nettuno sembrano essere particolarmente ostili. Starà quindi a voi riuscire a individuare il perfetto bilanciamento della situazione. Per quanto riguarda l’amore, i single potranno forse essere contenti di sapere che potrebbe presto nascere qualcosa con una persona conosciuta da poco. Se lascerete intendere che siete pronti a tuffarvi in nuove avventure, troverete riscontri positivi.

Attenzione sul lavoro, potreste ritrovarvi di fronte a chi cerca di sminuire le vostre capacità. Tutelate voi e la vostra attività professionale. Questo vale in particolar modo per chi lavora come dipendente.

Oroscopo di domani 30 dicembre per Bilancia

Per la penultima giornata dell’anno, la Luna vi assicurerà una giornata abbastanza soddisfacente, amici della Bilancia. Le preoccupazioni in ambito amoroso troveranno presto una soluzione e voi vi troverete finalmente privi di brutti pensieri. Così potrete pensare con calma alla serata di San Silvestro.

Trascorrete sicuramente Capodanno con chi amate e se siete single, accettare un invito giunto all’improvviso vi potrebbe permettere di fare nuove amicizie. Attenzione: sono in arrivo sorprese piacevoli!

Chi lavora nell’ambito della comunicazione sarà lieto di sapere che le prospettive per la giornata di domani saranno particolarmente piacevoli, grazie al sostegno di Marte.

Oroscopo di domani 30 dicembre per Acquario

Sono molti i pianeti che si muovono in vostro favore, cari Acquario. Venere vi permetterà di percepire una particolare affinità con la vostra metà, proprio come quella percepita un tempo e da un po’ non più provata.

Una magica sintonia vi permetterà di vedere emozioni e passioni unirsi in una piacevole fusione.

Tutti gli Acquario che lavorano nell’ambito dell‘intrattenimento saranno lieti di sapere che i pianeti vi permetteranno di svolgere al meglio i vostri compiti. Grazie a Giove lavorerete divertendo gli altri e voi stessi. Non percepirete in alcun modo la fatica e vi dimostrerete più attivi che mai.