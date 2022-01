Oroscopo Paolo Fox Leone domani 4 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 4 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Leone, quello che vi attende alle porte di questa giornata di martedì sembrano essere ancora delle piccole, ma importanti divergenze in amore, occhio amici impegnati da poco tempo.

Mentre, sul lavoro occorre mettere da parte la vostra vena polemica, qualcuno potrebbe decisamente finire per innervosirsi, magari punendovi in qualche modo.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 4 gennaio: amore

Questa vostra giornata amorosa non sembra essere ancora al massimo della sua forma, con qualche problema che continua a farsi strada nella vita di voi coppie sorte da poco tempo. Meglio essere cauti, ma forse se la relazione è iniziata così, qualcosa potrebbe significare.

Mentre, amici single, gli astri per voi stanno cambiando, la settimana sembra poter donare emozioni!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 4 gennaio: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul lavoro potrebbe, in fin dei conti, rivelarsi piuttosto buono, ma dovrete anche stare veramente molto attenti. Siete stanchi e nervosi, senza una causa particolare, e forse questo potrebbe rendervi scontrosi anche nei confronti di persone che non lo sopportano proprio cari Leone.

Occhio che non siano superiori, ma cercate in generale di evitarlo.

Le previsioni per la settimana del Leone

Questa vostra nuova settimana, secondo le letture fatte da Paolo Fox nei vostri astri e transiti, sembra essere piuttosto bella! L’amore non sarà decisamente soddisfacente se da poco avete iniziato una nuova relazione, mentre per voi single qualcosa sembra smuoversi all’orizzonte! Sul lavoro forse alcune questioni non vi renderanno tranquilli, ma potete affrontarle carissimi nati sotto il Leone!

