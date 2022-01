Oroscopo Leone domani 6 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, per voi sembra ancora necessario allacciarvi le cinture di sicurezza in questa giornata di giovedì, perché la Luna e Mercurio negativi non sembrano volervi lasciar stare. Vi sentirete decisamente confusi, specialmente sul lavoro, ma basterà tenere duro. Mentre, in amore non riuscirete a comunicare al meglio delle vostre possibilità, ma nulla di grave!

Oroscopo Leone, 6 gennaio: amore

L’amore, insomma, nel corso della giornata di giovedì sembra essere interessato da una generale sensazione di distacco dal vostro partner. Non è nulla di negativo, non estremamente almeno, ma dovrete anche stare attenti a non farvi prendere dal nervosismo, rispondendo scortesemente se la vostra dolce metà decidesse di sollevare una qualche questione delicata.

Oroscopo Leone, 6 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che dovrete affrontare, cari Leone, sembra necessario che stiate attenti alla confusione.

Portare a termine qualcosa di grande e gratificante non sembra affatto semplice, se non del tutto impossibile, magari meglio evitare di montarsi troppo la teste, cercando invece di passare inosservati e limitando al minimo gli impegni.

Oroscopo Leone, 6 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, forse non è neppure necessario dirlo, ma non avrà veramente nulla di buono in serbo per voi carissimi nati sotto il Leone.

Meglio evitare direttamente di pensarci, non ne ricavereste nulla di buono.

