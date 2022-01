Oroscopo Bilancia domani 9 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Questa domenica non sembra essere particolarmente bella per voi, cari amici della Bilancia, a causa di una Luna piuttosto negativa e che andrà principalmente a colpire la sfera amorosa. Forse è ora di voltare pagina, cercando qualcosa di più sereno e stabile. Mercurio, nel frattempo, vi aiuta a conoscere gente nuova, magari con esiti ottimi anche per la vostra vita lavorativa!

Oroscopo Bilancia, 9 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra attendere voi amici impegnati non sembra essere particolarmente bella, con una Luna opposta e fastidiosa. Forse, dentro di voi si accenderà la sensazione che la relazione sia ormai giunta al suo capolinea, ed è probabilmente ora di cambiare pagina. Amici single della Bilancia, ottime conoscenze, invece, attendono voi!

Oroscopo Bilancia, 9 gennaio: lavoro

Lavorativamente parlando, invece, in questa giornata di domenica sembra procedere in maniera tranquilla e serena, senza che otteniate nulla di grande ma anche senza che incappiate in chissà che problema!

Una nuova proposta, però, potrebbe arrivare molto presto, magari da una di quelle nuove conoscenze nelle quali Mercurio vuole farvi incappare, non tiratevi indietro!

Oroscopo Bilancia, 9 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di domenica sembra essere particolarmente attiva per voi carissimi nati sotto la Bilancia, ma senza che possiate veramente incappare in qualcosa di concreto.

Potrebbe garantirvi un generale benessere, però!

