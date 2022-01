Oroscopo Scorpione domani 11 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 11 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Questa vostra nuova giornata, cari amici dello Scorpione, sembra essere colpita da una Luna a tratti leggermente fastidiosa. Nulla di grave, ma sembra volervi spingere a prestare più attenzione ad alcune questioni lavorative delicate che avete in ballo, che altrimenti potrebbero fallire.

L’amore, con Venere dalla vostra parte, sembra volervi regalare qualche nuova emozione!

Oroscopo Scorpione, 11 gennaio: amore

Dal punto di vista amoroso, insomma, questa giornata di martedì sembra essere ottima specialmente per voi amici dello Scorpione single! Dovreste veramente buttarvi, sia che siate innamorati da tempo, sia che non abbiate nessuno da corteggiare! Siete romantici e sensuali, anche voi amici impegnati, e dovreste cercare di approfittarne per fare qualcosa di bello!

Oroscopo Scorpione, 11 gennaio: lavoro

Quello che, invece, potrebbe attendervi sul posto di lavoro potrebbe essere, a tratti, piuttosto fastidioso.

La Luna rischia di far fallire un qualche progetto, ma vi sprona anche a stare più attenti per non correre rischi, basterà darle ascolto! Mentre, nel frattempo, Mercurio è ancora più fastidioso della Luna, facendovi valutare scorrettamente una qualche situazione.

Oroscopo Scorpione, 11 gennaio: fortuna

Infine, da parte della fortuna in questa giornata di martedì non sembrate poter contare su suo grande aiuto, carissimi nati sotto lo Scorpione.

Meglio non pensarci troppo, non sembrate poterle forzare la mano.

