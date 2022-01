Oroscopo Paolo Fox Leone domani 15 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 15 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici del Leone, il sabato che sembra attendere voi dovrebbe essere piuttosto tranquillo in amore, anche se gli astri che illumino il vostro percorso non sembrano indicare grandi novità ad attendervi.

Le energie non dovrebbero mancarvi sul posto di lavoro, ma è anche vero che avvertite pressante l’esigenza di riposare, fate le vostre valutazioni, al lavoro potrete pensarci anche lunedì.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 gennaio: amore

La giornata amorosa di sabato, insomma, sembra essere piuttosto buona, anche se né per voi single, né per voi che siete impegnati, sembrano esserci concrete opportunità o novità, carissimi Leone.

Nel primo caso, comunque, non gettate la spugna ma provate ad uscire comunque! Mentre, voi che avete una relazione, provate a godervela e cercare un po’ di relax con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 gennaio: lavoro

Quanto, invece, sembra attendervi sul posto di lavoro nel corso di questo sabato sembrano essere notevoli energie, che potrebbero certamente farvi ottenere qualche concreto ed ottimo risultato. Ma occhio, perché stanchi quanto siete, se vi sforzaste troppo potreste non avere alcuna energia da dedicare all’amore in serata.

Valutate voi cosa fare, ma ricordate che il riposo è importante!

Le previsioni per la settimana del Leone

Le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox hanno indicato una settimana mediocre per voi, senza nessuna enorme novità, carissimi nati sotto il Leone. Dovreste, però, essere riusciti anche a tenervi lontani dai problemi, in un generale procedere buono, ma non soddisfacente. Gli astri non hanno promesso nulla a voi single, ma nel fine settimana qualcosa potrebbe smuoversi!

