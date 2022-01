Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 15 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 15 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici dei Pesci, questa vostra giornata di sabato sembra essere intaccata da una pessima posizione della Luna che sembra volervi invitare a mantenere una grandissima calma in ogni momento.

Non litigate, non date il via a nessuna questione da affrontare, e vedrete che chiuderete la giornata con il sorriso! Sul lavoro tutto è tranquillo, ma occhio alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 15 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, dovrebbe attendervi alle porte di questo sabato, cari Pesci, dovrebbe essere intaccata soprattutto dall’opposizione della Luna. A causa sua sembrate essere nervosi e disillusi, forse anche delusi, ma se provaste a parlarne con la vostra dolce metà invece che dare immediatamente il via ad un qualche litigio, allora una buona soluzione potrebbe arrivare!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 15 gennaio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, questa giornata non sembra volervi regalare delle grandissime novità o emozioni, carissimi amici dei Pesci. Certo, non dovreste incappare in problemi o fastidi eccessivamente marcati, ma nel frattempo non sembrate neppure andare incontro a chissà che novità.

Occhio alle spese, è un periodo un pochino buio per le vostre economie.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Amici nati sotto i Pesci, la vostra settimana sembra essere stata piuttosto buona, con alcune situazioni che vi hanno rallegrati gratificati! Non tutto è andato per il meglio ed in alcuni momenti qualche ricordo del passato potrebbe avervi colpiti. Secondo le letture di Paolo Fox, inoltre, se qualche nuova decisione da prendere dovresse attendervi, poneteci ancora la giusta attenzione.

