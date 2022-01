Oroscopo Sagittario domani 17 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Per voi del Sagittario la giornata di lunedì non sembra essere tranquillissima, e neppure così tanto serena. La causa sarà della Luna che vi riporterà alla mente qualche situazione del passato piuttosto incerta e che ancora vi infastidisce al pensiero. Potrebbe riversarsi in amore, ma cercate di non litigare con il partner.

Mentre, sul lavoro qualche buona occasione potrebbe esserci!

Oroscopo Sagittario, 17 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere così tanto buona per voi, con un generale clima decisamente compromesso, cari amici del Sagittario. Soprattutto voi che da tempo siete impegnati, sembrate essere colpiti dal pensiero di una incerta e fastidiosa situazione dal passato, magari che aveva proprio interessato la coppia.

Basterà non litigare e tutto scorrerà senza problemi.

Oroscopo Sagittario, 17 gennaio: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, quello che sembra attendervi dovrebbe essere veramente ottimo, cari Sagittario!

In generale, infatti, la produttività è abbastanza alta, ed anche le energie non dovrebbero mancare, datevi da fare! Ottenere dei risultati in giornata sarà piuttosto semplice, ma magari delegate alcuni di quegli impegni a qualcuno di cui vi fidate!

Oroscopo Sagittario, 17 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di lunedì non sembra essere esattamente attenta a quello che fate voi carissimi nati sotto il Sagittario.

Niente di grave, anche perché nel mentre occorre che pensiate a quello che vi succede attorno per non correre rischi.

