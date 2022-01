Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 18 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici dei Pesci, il vostro martedì non sembra essere esattamente sereno per l’amore, con alcune tensioni pronte a rovinare il vostro procedere, ma che potrete anche affrontare a testa alta e superare, con calma però!

Il lavoro procede, ma forse non vi soddisfa più così tanto e potreste trovarvi a valutare altre strade, carriere e professioni, magari molto più gratificanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 18 gennaio: amore

In amore, insomma, ciò che vi attende sembra essere un generale aumento di nervosismo e stress, che renderanno i vostri contatti con il partner decisamente poco gratificanti. Alcuni problemi del passato torneranno a galla, ma potrebbero anche sorgerne di nuovi, occhio.

Affrontate tutto con la giusta calma, ma sempre a testa alta, perché le soluzioni ci sono, ma devono essere cercate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 18 gennaio: lavoro

Quanto, invece, dovrebbe attendervi sul lavoro in queste 24 ore di martedì non sembra essere esattamente gratificante per voi. Niente di grave dovrebbe succedere, cari Pesci, ma quasi certamente vi troverete a pensare che una professione diversa potrebbe donarvi maggiore serenità.

Se così fosse, guardatevi attorno che qualcosa potreste trovarlo, ma senza decisioni drastiche.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Le letture e interpretazioni di Paolo Fox sembrano indicare una settimana ottima per voi, ma che probabilmente inizierà all’insegna di qualche fastidio amoroso. Presto, però, con l’arrivo di Giove tutto dovrebbe migliorare e voi amici nati sotto i Pesci che siete single potreste svoltare la vostra vita amorosa! Sul lavoro se voleste avanzare una richiesta, aspettate almeno fino a giovedì.

