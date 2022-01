Belén Rodriguez e Stefano De Martino insieme già dalle feste natalizie. L’indiscrezione sul riavvicinamento

Gossip

Belén Rordriguez e Stefano De Martino si starebbero riavvicinando, le ultime foto che li ritraggono insieme hanno infiammato il gossip delle ultime ore, e proprio a seguito di quelle foto che testimonierebbero il ritorno di fiamma ci sono nuove indiscrezioni sui retroscena della loro rinnovata intesa.

Se né Belén né Stefano confermano o smentiscono le voci su di loro, la showgirl argentina si è lasciata andare ad un lungo sfogo su instagram, uno scritto che i fan hanno provato ad interpretare e, pare, trovando risposte.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino insieme già durante le feste

A rilanciare l’indiscrezione sulla coppia d’oro del gossip italiano è la rivista Chi, nell’ultimo numero in edicola si legge infatti di come Belén Rodriguez e Stefano De Martino si siano riavvicinati durante le feste.

Era stato lui ad accompagnarla in aeroporto all’andata del viaggio in Uruguay ma i due pare si fossero visti già a Natale. Come si legge su Chi: “Un amore è giunto al capolinea e un vecchio amore è tornato a dare conforto”.

Sempre Chi riferisce: “È proprio alla vigilia delle feste che la storia della Rodriguez con Spinalbese, velocissima a divampare quanto a consumarsi, aveva avuto una nuova battuta d’arresto: le ripetute crisi degli ultimi mesi, che ad inizio dicembre Belén ancora credeva di poter sanare, sono sfociate in un allontanamento che oggi già sembra un abisso”.

Belén e Stefano: le ultime novità

Secondo la ricostruzione della rivista Chi, il riavvicinamento risalirebbe al periodo delle foto nelle quali Antonino Spinalbese si incontrava con Belén solo per prendere con sé la figlia Luna e riportarla alla mamma poco dopo. Su questo tema si legge: “Il contrario di quello che ha invece fatto Stefano De Martino: lui in casa Rodriguez è salito ed è rimasto a lungo. Sono restati solo più di un’ora e mezza in quell’appartamento che è stato il loro, a parlare tranquillamente come ai vecchi tempi, mentre Santiago era a scuola e prima che arrivasse Luna Marì”.

Il post di Belén Rodriguez su Instagram

In tutto questo marasma di voci, su Instagram Belén si è lasciata andare ad una confidenza fiume con i fan, pubblicata nelle sue stories: “È bellissimo riconoscre che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra speciale natura, che seppur strana, ci permette di essere chi siamo nel profondo.

Che strano quello che succede”.

“Pochi minuti fa non sapevo se prendere la penna, e ora capisco che potrei scrivere per ore su questo argomento. Vorrei poter descrivere le emozioni che provo al solo pensiero di poterlo fare. Com’è facile sopprimere i nostri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno”.

“Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle.

Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliata nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Riforiamo dal nostro silenzio. Prendiamoci i nostri spazi. È lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi”.