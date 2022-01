Elezione del Presidente della Repubblica 2022, ultime notizie 22 gennaio: i vertici e la scelta di Berlusconi

Politica

Si parla di “B-day” oggi 22 gennaio, meno due giorni per l’inizio dell’elezione del presidente della Repubblica. Oggi infatti è molto atteso il vertice del centrodestra e, secondo le ultime indiscrezioni, si andrebbe verso un ritiro della candidatura di Silvio Berlusconi. La giornata però vede altri incontri cruciali per la partita del Quirinale, come quello possibile tra Salvini e Letta. Inoltre il PD riunirà i grandi elettori dem per concordare la linea comune, e non sono esclusi altri faccia a faccia tra oggi e domani tra i vari leader di partito. Due giorni cruciali in vista di lunedì 24 gennaio, quando si darà il via a una travagliata elezione per il Colle.

Incontro tra Letta e Renzi: cosa pesa sulla strada di Draghi per il Quirinale – ore 10.30

Si è svolto ieri un faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi per trovare una convergenza sui nomi del Quirinale. I due leader di partito si trovano d’accordo sulla strategia proposta dal segretario PD per un patto di legislatura prima di aprire la strada del Colle a Mario Draghi, che in caso di trasloco dovrebbe lasciare Palazzo Chigi a un uomo della politica. Sta stretto il “commissariamento” della politica da parte tecnocratica.

Letta e Renzi sono poi in disaccordo sul ruolo che svolgerà il centrodestra con il primo che esclude di convergere su un nome di quello schieramento, come Moratti o Casellati, mentre il segretario di Italia Viva che vorrebbe un’accordo ampio sul Quirinale. Un incontro cruciale in cui si è discusso di alcuni nodi importanti, che potrebbe ripetersi domani.

Il vertice di centrodestra che deciderà il destino di Berlusconi – ore 11

Silvio Berlusconi

C’è molta attesa per l’incontro del centrodestra, che si terrà alle 16, in cui secondo le ultime indiscrezioni Silvio Berlusconi potrebbe ritirare la propria candidatura per il Colle.

Matteo Salvini sembra deciso a infilarsi nel ruolo di “kingmaker”, e una volta tolto il leader di Forza Italia dall’equazione, avrebbe la strada libera per aprire le trattative con PD e Movimento 5 Stelle. In ogni caso, con l’ex Cavaliere nulla e mai certo, e Berlusconi potrebbe anche decidere per andare avanti con un incredibile colpo di mano. In caso contrario, il centrodestra prepara una rosa di nomi da proporre: non scalda i cuori Draghi, con i tre partiti che sarebbero più propensi per un nome di schieramento, che sia Casellati o Pera. Resta in ballo l’ipotesi Casini, democristiano né di destra né di sinistra, che potrebbe essere proposto al centrosinistra.