Oroscopo Bilancia domani 31 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, la Luna in questa giornata di lunedì sembra volervi rendere leggermente nervosi ed agitati, specialmente dagli approcci famigliari. Niente di grave, magari riduceteli al minimo, dovreste riuscire a scapare qualsiasi problema! L’amore è intriso da una leggera stanchezza, e magari sarete spinti ad isolarvi un pochino per capire cosa fare.

Occhio anche al lavoro.

Oroscopo Bilancia, 31 gennaio: amore

In amore, insomma, la stanchezza sembra essere piuttosto pressante per voi, specialmente se foste impegnati stabilmente da tempo. Non vi sentite più ampiamente in sintonia con la vostra dolce metà, con l’esito di non avere voglia di impegnarvi per risolvere eventuali problemi sorti nell’ultimo periodo. Isolatevi dal partner, cercate di riflettere un po’ e capite come sia meglio agire.

Oroscopo Bilancia, 31 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda il lavoro questa vostra giornata di lunedì non sembra essere vantaggiosa, ed anzi non dovrebbe garantirvi alcun concreto passo avanti.

Non riuscirete a concentrarvi in quello che dovreste fare, finendo per distrarvi piuttosto facilmente in problemi che interessano la vostra vita privata. Non sforzatevi troppo, presto tutto dovrebbe migliorare.

Oroscopo Bilancia, 31 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di lunedì non sembra avere in serbo nulla di concreto per voi, cari nati sotto il segno della Bilancia.

Niente di grave, anche perché nel frattempo è importante stare attenti a quello che vi succede attorno.

