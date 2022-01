Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 1 febbraio per i nati sotto il segno del Sagittario ha buone, anzi ottime notizie! La giornata di domani sarà all’insegna delle notizie in arrivo, le stelle sembrano sorridervi e anche dal punto di vista delle emozioni siete al massimo della carica!

L’influenza della Luna potrebbe agire attraverso scritti e lettere e portarvi notizie, sicuramente in questa giornata sarete in grado di comunicare al meglio, anche per risolvere questioni in sospeso. Se avete in voi un innato senso di creatività apprezzerete ancora di più il periodo.

In amore c’è qualche turbolenza, l’influenza positiva di Giove arriverà molto più avanti, al momento ci sono molti chiarimenti in ballo, discussioni che però hanno un fine importante e vanno prese seriamente, solo come voi sapete fare!

Riportate l’attenzione sulla coppia, c’è bisogno di essere presenti e attivi più che mai anche per risolvere possibili problemi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 1 febbraio: amore

Cari Sagittario, i vostri sentimenti sono sotto osservazione da domani, dovrete fidarvi come non mai del partner e rendere sempre più forte il vostro legame!

Anche per chi è separato ci sono spiragli e possibilità, l’importante è mantenere sempre la voglia di dialogare e risolvere. Nelle coppie di lunga data ci sarà la volontà di superare anche le prove più difficili, un rapporto solido consentirà ottimi risultati.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 1 febbraio: lavoro

State vivendo un momento di attesa, per novità che volete molto arrivino in fretta!

Non vi concentrate su chi pensate vi abbia superato, Paolo Fox consiglia di utilizzare la vostra dialettica e la vostra capacità di risolvere le questioni difficili, sempre con cautela!

L’energia non vi manca, anche per crearvi una nuova carriera o pensare a progetti futuri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 1 febbraio: fortuna

Il primo giorno di questo mese, domani, dà il via ad un periodo particolare, sicuramente per chi è abituato ad usare la fantasia tutto sarà più stimolante! Anche se Giove al momento è contrario avete tutta la forza che vi serve per cambiare, se vorrete, con la giusta calma e ponderazione.

